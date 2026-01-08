Estado de Emergencia en Minneapolis: lo que debes saber si vives en el epicentro de las nuevas protestas contra ICE

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, elevó la tensión política al máximo al declarar el estado de emergencia y emitir una "orden de advertencia" para la Guardia Nacional.

La medida responde a la muerte de Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense de 37 años, quien fue abatida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de Minneapolis.

Este incidente ha reabierto las heridas de 2020 en la misma ciudad donde murió George Floyd, desatando una confrontación directa entre el gobierno estatal y la administración de Donald Trump.

La chispa del conflicto: ¿Defensa propia o "propaganda"?

El tiroteo ocurrió en la intersección de la calle 34 Este y la avenida Portland. Las versiones sobre lo sucedido son diametralmente opuestas:

Versión Federal: El presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , calificaron el acto como "defensa propia". Aseguran que Good era una "agitadora profesional" que intentó atropellar agresivamente a un oficial de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llegó a tildar el suceso como un acto de "terrorismo doméstico".

Versión Estatal: El gobernador Walz y el alcalde Jacob Frey tildaron la narrativa federal de "propaganda". Testigos y videos sugieren que la mujer intentaba abandonar la escena cuando fue baleada. Walz calificó el hecho de "innecesario y prevenible", denunciando el despliegue de 2,000 agentes federales sin coordinación con la policía local.

La Guardia Nacional en "alerta máxima"

Walz ha activado el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado y ha puesto a 7,500 tropas de la Guardia Nacional en aviso.

"Les recuerdo que una orden de advertencia es un aviso para la gente, y estas tropas de la Guardia Nacional son nuestras tropas", enfatizó Walz, subrayando la soberanía del estado frente a la incursión federal.

El gobernador busca evitar la "agitación civil" y los disturbios masivos, pero también lanzó un mensaje contundente a Washington: “Donald Trump y Kristi Noem: ya han hecho suficiente. No necesitamos más ayuda del gobierno federal”.

