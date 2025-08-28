Tiroteo en Minneapolis: esta es toda la información disponible sobre quién es el atacante

Suscríbete a nuestros canales

Un hecho violento conmocionó a la comunidad escolar cuando un tiroteo se desarrolló durante una ceremonia en un recinto educativo católico. La persona vinculada con este suceso tiene características que han llamado la atención, siendo identificada como una mujer transgénero. Esta información proviene del portal web especializado en noticias de Estados Unidos, Heraldo USA .

Las autoridades confirmaron que la atacante abrió fuego desde el exterior, específicamente a través de las vidrieras del lugar de culto, durante un evento con múltiples asistentes. La acción resultó en la muerte de dos niños y alrededor de 17 heridos. La sospechosa falleció en el lugar luego de resultar herida por una bala propia.

Antecedentes y perfil de la atacante

La principal persona señalada responde al nombre de Robin Westman, quien anteriormente se identificaba como Robert Westman. Cambió su nombre legal a Robin siendo adolescente.

En documentos incautados se revelan dudas profundas sobre su identidad de género, manifestadas en notas donde expresa no sentirse completamente mujer ni hombre.

Además, la agresora había dejado registrado un manifiesto que detalla sus intenciones y sentimientos previos al ataque. El manifiesto, junto a diagramas y anotaciones, evidencian una planificación prolongada de la acción violenta.

En su entorno virtual, la mujer mantenía activa una cuenta con diversos mensajes y exhibiciones del armamento que usó en el atentado, algunas con frases controvertidas y referencias a otros tiradores.

Detalles revelados por la investigación

La policía localizó una libreta que Woestman conservaba, en la que se describen momentos previos y motivaciones personales. En ella, la autora muestra una perspectiva autocrítica y expresa "no esperar perdón", acompañando con una disculpa por las consecuencias.

En ese documento también hay una despedida dirigida a familiares y conocidos, junto con indicios de problemas de salud mental que podrían haber influido en sus decisiones.

