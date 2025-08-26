El swatting aparece en universidades de EE.UU.: este es el modus operandi de falsas alarmas de tiroteos

Suscríbete a nuestros canales

Varias universidades en todo el país les enviaron a los estudiantes una advertencia de "correr y esconderse" debido a la posible presencia de hombres armados en el primer día del semestre de otoño.

Las autoridades universitarias y la policía concluyeron que los informes eran falsos y que en su mayoría se trataba de "swatting", una táctica que usa números de teléfono temporales para generar caos.

¿Cuáles son las universidades que recibieron falsas alarmas de tiroteo en Estados Unidos?

Entre las universidades que recibieron las falsas alarmas están:

Universidad de Arkansas

Universidad Estatal de Colorado en Boulder

Universidad Estatal de Iowa

Universidad Estatal de Kansas

Universidad de New Hampshire

Universidad del Norte de Arizona

Otras universidades que recibieron esta falsa alarma

Varios campus también enfrentaron amenazas de tiradores activos. Por ejemplo, en la Universidad de Carolina del Sur, los funcionarios del campus recibieron dos reportes de un tirador en la biblioteca Thomas Cooper en Columbia un domingo por la noche.

La Universidad de Tennessee-Chattanooga recibió una llamada falsa el 21 de agosto. Por su parte, la Universidad de Villanova, cerca de Filadelfia, recibió dos reportes falsos durante la orientación de los estudiantes de primer año.

Además, la Universidad de Arkansas canceló las clases del lunes después de que la policía universitaria determinó que no se pudo confirmar ninguna de las amenazas activas. La policía les dijo a los estudiantes que podían dejar el campus si así lo deseaban.

El FBI está al tanto de la situación y está colaborando en las investigaciones de los incidentes que se han reportado.

La agencia ha confirmado que trabaja con las autoridades estatales y locales para investigar estos engaños de swatting, aunque todavía no ha determinado si los incidentes están relacionados entre sí.

El swatting, una táctica que comenzó en la década de 2010 con falsas denuncias de tiroteos en las casas de famosos, se ha expandido en los últimos años a políticos e instituciones.

En respuesta, el FBI creó una base de datos nacional para rastrear estas llamadas.

