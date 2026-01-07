ICE dispara y mata a una conductora en Minneapolis: así reaccionó Kristi Noem

Suscríbete a nuestros canales

Una jornada de alta tensión en Minneapolis termina en tragedia tras el uso de fuerza letal por parte de autoridades federales. El incidente desata un crudo enfrentamiento verbal entre el gobierno municipal y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la legitimidad del despliegue migratorio.

Mientras Washington defiende la acción como defensa propia, líderes locales denuncian una violencia desmedida que fractura la confianza comunitaria, según Telemundo .

¿Cómo justifica el gobierno federal el uso de la fuerza?

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, califica el suceso como un acto de "terrorismo doméstico" cometido contra los oficiales en cumplimiento de su deber.

Según la funcionaria, la conductora utilizó su vehículo para embestir deliberadamente a los agentes que realizaban labores de vigilancia en un barrio residencial.

El DHS sostiene que un oficial disparó su arma reglamentaria al temer por su integridad y la de sus compañeros. El reporte oficial indica que los agentes enfrentan un aumento del 1.300% en agresiones físicas durante este tipo de despliegues en zonas urbanas

¿Cuál es la postura de las autoridades de Minneapolis?

El alcalde Jacob Frey contradice la versión oficial y describe el operativo como una acción "imprudente" que siembra el caos en las calles. Frey asegura que, tras revisar el material audiovisual disponible, la narrativa de defensa propia presentada por el gobierno federal carece de veracidad.

Por su parte, el jefe de la Policía local, Brian O’Hara, confirma que la víctima falleció a causa de un impacto de bala en la cabeza. Las autoridades municipales exigen el retiro inmediato de los más de 2.000 agentes federales asignados a esta misión de control migratorio masivo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El tiroteo ocurrió en el sector sur de la ciudad, este miércoles 7 de enero de 2026, a solo una milla del sitio donde George Floyd perdió la vida en 2020.

Este fallecimiento representa la quinta muerte registrada en el país durante redadas migratorias bajo la actual administración desde el inicio de 2024. El despliegue forma parte de una ofensiva federal vinculada a investigaciones por presunto fraude que involucra a cientos de residentes de la zona.

¿Cómo reacciona la comunidad ante el despliegue de ICE?

Cientos de manifestantes se congregaron en el lugar del tiroteo para increpar a los oficiales federales y denunciar la "demonización" de los inmigrantes. Los transeúntes utilizan silbatos y alarmas para alertar a los vecinos sobre la presencia de vehículos de incógnito pertenecientes a las agencias fronterizas.

Activistas de la Red de Defensa de la Inmigración mantienen patrullas ciudadanas para monitorear el comportamiento de los 2.000 efectivos desplegados en las Ciudades Gemelas. La tensión escala tras confirmarse que las autoridades ya realizaron "cientos de arrestos" durante las primeras horas de esta intervención estatal.

El DHS insiste en que el entrenamiento de sus oficiales permite salvar vidas frente a lo que consideran ataques coordinados por grupos opositores. Es importante mantenerse informado sobre sus derechos legales y los protocolos de emergencia ante la persistencia de estas acciones en Minnesota.

