Hallan sin vida a mujer de 81 años tras incendio en Caracas: Bomberos investigan las causas

Una mujer de la tercera edad perdió la vida este miércoles tras registrarse un incendio en su vivienda ubicada en la urbanización Los Chaguaramos, en Caracas.

A través de su cuenta de Instagram, los Bomberos de Caracas informaron la víctima fue identificada como Nayid Marina Pírela Pineda, de 81 años.

El reporte de la presencia de humo y llamas en uno de los edificios de la zona fue realizado por los vecinos. El fuego afectó principalmente dos áreas de la residencia antes de ser controlado por los funcionarios.

Detalles del siniestro

El incendio ocurrió en un apartamento ubicado en el piso 3 del Edificio Borges, situado en la calle La Facultad con Bello Monte, cerca de la plaza Las Tres Gracias.

Según el reporte oficial, las llamas dañaron unos 8 metros cuadrados de la vivienda, específicamente en una de las habitaciones y parte de la cocina.

Acción de los bomberos

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas acudieron al lugar para extinguir el fuego y evitar que se extendiera a los apartamentos vecinos.

Durante las labores de refrescamiento, los uniformados retiraron dos cilindros de gas de 10 kilos que se encontraban dentro de la vivienda, eliminando así el riesgo de una explosión que agravara la situación.

Tras sofocar las llamas, se activó la unidad de investigación de siniestros para determinar las causas exactas que originaron el fuego.

Hasta el momento no se reportaron otras personas lesionadas ni daños estructurales mayores en el resto del edificio.

