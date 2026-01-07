Mata a puñaladas a su mejor amigo tras violenta discusión: Cicpc busca al sospechoso y revela el insólito motivo

Suscríbete a nuestros canales

Un joven de 25 años, identificado como José Ricardo Lameda y apodado cariñosamente como "Karlino", perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en la ciudad de Carora, estado Lara.

El suceso ocurrió en la urbanización Calicanto, donde una discusión entre amigos terminó de forma violenta, reportó el Regional del Zulia.

Lameda, quien era dueño de un autolavado y padre de un niño pequeño, fue auxiliado y llevado al Hospital Dr. Pastor Oropeza. A pesar de que ingresó con signos vitales, la gravedad de las puñaladas recibidas impidió que los médicos pudieran salvarle la vida.

Revelan el motivo del ataque

Según los relatos de personas que presenciaron el hecho, el agresor era un amigo muy cercano de la víctima.

El conflicto comenzó cuando el atacante descubrió que "Karlino" intercambiaba mensajes de texto con su hermana.

Los celos y el desacuerdo con esta relación sentimental provocaron una fuerte disputa que escaló rápidamente hasta la agresión mortal.

Búsqueda del responsable

Tras cometer el crimen, el presunto asesino huyó del sitio y actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Funcionarios del Cicpc ya iniciaron las investigaciones correspondientes y se encuentran desplegados en la zona para dar con su paradero y capturarlo.

