Bomberos atienden incendio en Caricuao: buscan evitar riesgo de propagación

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se encuentran desplegados este martes combatiendo un incendio forestal registrado en una zona de vegetación media-baja, que se registró en Caricuao, específicamente en la UD I, adyacente a la iglesia.

La información la dio a conocer el comandante general del organismo, Pablo Palacios, en su cuenta de Instagram, donde precisó que las llamas han afectado aproximadamente 100 metros lineales de terreno, generando una columna de humo visible en los alrededores.

Agregó que los equipos de emergencia realizan intensas labores de extinción y refrescamiento en el área para evitar que las ráfagas de viento propaguen el incendio hacia zonas de mayor densidad vegetal.

Se recomienda a los conductores que transiten por las vías adyacentes mantener la precaución debido a la presencia de unidades de emergencia y la posible reducción de la visibilidad por el humo.