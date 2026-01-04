En video: captan el dramático rescate de una mujer en El Morro, Lechería

Suscríbete a nuestros canales

Un video difundido en redes sociales el pasado 2 de enero registró el momento en que los organismos de seguridad rescataron a una mujer que cayó por una ladera del cerro El Morro, en Lechería, estado Anzoátegui.

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando un vehículo se precipitó por una zona del cerro. Este hecho motivó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y atención a emergencias en el municipio Urbaneja.

Las autoridades priorizaron la protección de la conductora, y además, el área fue asegurada para facilitar las labores de rescate.

Al sitio acudieron distintos cuerpos de seguridad y prevención, quienes trabajaron de forma coordinada. La presencia de varias instituciones permitió una respuesta rápida y organizada, los funcionarios aplicaron técnicas especializadas debido a las condiciones del terreno.

El video muestra a los rescatistas descendiendo por la ladera del cerro para llegar hasta el vehículo, utilizaron cuerdas y equipos de protección para asegurar la zona. Posteriormente, lograron extraer a la mujer de forma controlada.

Según los reportes oficiales, la conductora fue rescatada sin lesiones visibles. Al momento de recibir asistencia, se encontraba consciente y estable.

Los equipos de emergencia realizaron una evaluación preventiva, por lo que no fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

