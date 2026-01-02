Revelan qué habría provocado el incendio en club nocturno de Suiza: la tragedia deja 40 muertos hasta el momento

Suscríbete a nuestros canales

El incendio en club nocturno de Suiza ocurrido en la madrugada del 1 de enero dejó una profunda conmoción tras cobrarse la vida de al menos 40 personas.

El siniestro se registró mientras decenas de jóvenes celebraban la llegada del año 2026 en el local Le Constellation, ubicado en la exclusiva localidad alpina de Crans-Montana. Las autoridades indicaron que la cifra de víctimas podría aumentar debido a la gravedad de algunos heridos.

Además de los fallecidos, los organismos de emergencia confirmaron que 119 personas resultaron lesionadas, varias de ellas con quemaduras y afectaciones por inhalación de humo.

El proceso de identificación de los cuerpos se prevé complejo y prolongado, por lo que podría tardar varias semanas en completarse.

Investigaciones en curso por parte de las autoridades

La Fiscal General del cantón, Béatrice Pilloud, informó que las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del incendio. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el origen de las llamas ni se han confirmado las hipótesis que circulan en medios y redes sociales tras la tragedia.

Las pesquisas también se enfocan en determinar si el establecimiento cumplía con las normas de seguridad exigidas para este tipo de locales nocturnos.

Entre los aspectos evaluados se encuentran los materiales utilizados en la infraestructura y las condiciones de evacuación del recinto.

De acuerdo con relatos de personas que lograron salir con vida del local, el fuego habría comenzado durante un momento de celebración dentro del establecimiento. Algunos testigos señalaron que camareras portaban botellas de champán con bengalas o velas encendidas, como parte del ambiente festivo de Año Nuevo.

Según estas versiones, las chispas alcanzaron el techo del local, que estaba recubierto con materiales altamente inflamables.

Asimismo, durante el incendio se produjeron explosiones dentro del local, lo que generó confusión tanto entre los asistentes como entre los vecinos de la zona. Algunos residentes llegaron a pensar que se trataba de fuegos artificiales propios de las celebraciones de Año Nuevo.

