Caracas

Colapsa vivienda de tres pisos en La Vega: este es el reporte de los bomberos

Se activó al Inspector de Riesgos Especiales y evaluó la estabilidad de la estructura

Por Selene Rivera
Jueves, 01 de enero de 2026 a las 10:44 pm
Colapsa vivienda de tres pisos en La Vega: este es el reporte de los bomberos
Foto: Referencial

Este jueves 1 de enero, una vivienda de tres pisos colapsó parcialmente en la parroquia La Vega, en Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el siniestro.

Colapso parcial de vivienda en La Vega

De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro estructural ocurrió en horas de la tarde de este jueves, específicamente en la intersección de la calle El Cementerio con calle Bucare, adyacente a la Escuela Nacional Bermúdez, parroquia La Vega, del municipio Libertador en Caracas.

La vivienda de tres pisos, sufrió el colapso parcial en el nivel superior, por lo que efectivos del CBC acudieron para atender la emergencia.

Reporte de los Bomberos de Caracas

En este sentido, indica que tras el siniestro y posterior inspección de los Bomberos de Caracas, no se registraron personas fallecidas o lesionadas, siendo sólo daños materiales a la estructura del inmueble.

Adicionalmente, indica que los efectivos bomberiles dictaron las medidas preventivas de seguridad con el fin de resguardar a los habitantes de La Vega ante posibles riesgos mayores.

También aseguró que se activó al Inspector de Riesgos Especiales, quien levantó el acta correspondiente y evaluó la estabilidad del resto de la estructura. 

 

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
Estados Unidos
Jueves 01 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América