Colapsa vivienda de tres pisos en La Vega: este es el reporte de los bomberos

Este jueves 1 de enero, una vivienda de tres pisos colapsó parcialmente en la parroquia La Vega, en Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el siniestro.

Colapso parcial de vivienda en La Vega

De acuerdo con la información proporcionada, el siniestro estructural ocurrió en horas de la tarde de este jueves, específicamente en la intersección de la calle El Cementerio con calle Bucare, adyacente a la Escuela Nacional Bermúdez, parroquia La Vega, del municipio Libertador en Caracas.

La vivienda de tres pisos, sufrió el colapso parcial en el nivel superior, por lo que efectivos del CBC acudieron para atender la emergencia.

Reporte de los Bomberos de Caracas

En este sentido, indica que tras el siniestro y posterior inspección de los Bomberos de Caracas, no se registraron personas fallecidas o lesionadas, siendo sólo daños materiales a la estructura del inmueble.

Adicionalmente, indica que los efectivos bomberiles dictaron las medidas preventivas de seguridad con el fin de resguardar a los habitantes de La Vega ante posibles riesgos mayores.

También aseguró que se activó al Inspector de Riesgos Especiales, quien levantó el acta correspondiente y evaluó la estabilidad del resto de la estructura.

