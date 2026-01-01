Operativo policial neutraliza célula del 'Tren del Llano': cuatro abatidos

Suscríbete a nuestros canales

Un operativo policial neutraliza célula del “Tren del Llano” en el estado Guárico, tras una acción coordinada entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

La actuación policial se llevó a cabo en la parroquia Sosa del municipio Julián Mellado, donde los organismos de seguridad ejecutaron trabajos de inteligencia previos, según informa el medio Vargas Reporta.

Durante el despliegue táctico se produjo un enfrentamiento armado, lo que derivó en la neutralización de varios integrantes del grupo delictivo.

Cuatro integrantes neutralizados

Como resultado del operativo, cuatro sujetos fueron abatidos. Tres de ellos quedaron identificados por las autoridades:

Daniel Alexander Maluenga López, alias “Daniel Maluenga”

Manuel Alejandro Moyetones Castillo, alias “Mandarria”

José Sulbarán Ledezma, alias “El Pólvoro”

Un cuarto individuo permanece sin identificar mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Durante la acción de seguridad se incautó un arsenal de alto poder:

Dos fusiles AK103

Un fusil FAL

Una subametralladora

Dos pistolas calibre 9 mm

Además de las armas de fuego, los organismos de seguridad lograron confiscar 387 cartuchos de distintos calibres, 20 cargadores, una granada fragmentaria, una antena y una planta eléctrica.

