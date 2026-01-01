Mujer en Propatria usó un cordón de zapatos para asfixiar a su hija: luego acusó a su madre por esta insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

Un episodio que desafía cualquier instinto de protección fue esclarecido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Una mujer, identificada como Gabriela Del Carmen Navarro Rojas de 25 años, fue aprehendida en el sector Propatria tras determinarse que utilizó un cordón de zapatos para asfixiar a su propia hija de apenas seis meses de nacida, con el único fin de incriminar a su progenitora en un acto de venganza familiar.

El Plan

Los hechos se desencadenaron en una vivienda situada en el sector El Paují, en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Según las investigaciones técnico-científicas, Navarro Rojas tomó un cordón de calzado y rodeó el cuello de la lactante, ejerciendo presión mecánica hasta dejarle una marca perimetral visible.

No conforme con la agresión física a la menor, la mujer se trasladó con frialdad hasta la sede de la Delegación Municipal Oeste, donde pretendió burlar la justicia interponiendo una denuncia contra su propia madre, señalándola como la autora del maltrato.

El equipo de expertos en criminalística detectó rápidamente inconsistencias en el relato de la detenida.

Tras las pesquisas y entrevistas de rigor, se determinó el verdadero y dantesco móvil: la mujer buscaba "sacar del camino" a su madre debido a problemas de convivencia.

Al parecer, la progenitora le reclamaba constantemente a Gabriela que "debía estar más pendiente de sus hijos" y cumplir con sus deberes maternales.

Ante la molestia por los constantes reclamos, la hoy capturada decidió lesionar a la bebé para simular un delito y enviar a su madre tras las rejas.

Aprehensión

La mujer, fue puesta a orden del Ministerio Público bajo cargos de trato cruel., de igual manera el cordón de zapatos, fue consignado como evidencia fundamental ante la Fiscalía 109° del Área Metropolitana de Caracas.

