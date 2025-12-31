Trágico accidente en la Cota Mil este 31 de diciembre deja un muerto y dos heridos: imágenes

Suscríbete a nuestros canales

Cerca de la 1:00 p.m. de este 31 de diciembre, se registró un fatal accidente en la autopista Cota Mil, a la altura de Sebucán, sentido Petare, luego de que un vehículo colisionara contra un árbol de eucalipto.

En el siniestro falleció el conductor, mientras otras dos féminas que le acompañaban resultaron heridas. Al lugar se presentaron rápidamente efectivos de los Bomberos de Caracas y Protección Civil para la atención a las víctimas del accidente.

Autoridades piden a las personas que, durante estas fechas festivas mantengan la prudencia al volante.

También puede visitar nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube