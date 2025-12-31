¿Qué hacer en Caracas para celebrar el fin de año? Eventos gratuitos y para toda la familia

Suscríbete a nuestros canales

Como ya es costumbre, la capital se viste de gala para despedir el 2025.

Si todavía no tienes plan para cerrar el año, te presentamos la agenda de los 4 eventos totalmente gratuitos donde podrás recibir el 2026 con toda la buena vibra, seguridad y en familia.

1. El "Rumbón" en la Plaza Francia de Altamira

Es el evento icónico por excelencia. La Alcaldía de Chacao tira la casa por la ventana con una tarima de lujo.

La Billo's Caracas Boys, Sinamaica La Gaita y Afro Criollo.

El conteo regresivo con el Obelisco iluminado es una experiencia que todo caraqueño debe vivir al menos una vez, será a partir de las 7 pm.

2. Fin de Año en la Plaza Bolívar de Caracas

Para quienes prefieren el calor del centro histórico, el Gobierno de la Capital organiza su tradicional fiesta.

Muchas orquestas de salsa y agrupaciones gaiteras de renombre.

De igual manera, habrá mapping (proyecciones de luces) sobre la arquitectura colonial y un ambiente cargado de tradición.

Este evento, se podrá disfrutar desde las 8:00 PM hasta que el cuerpo aguante.

3. Concierto en la Plaza Alfredo Sadel (Las Mercedes)

Si buscas algo un poco más movido y juvenil, Las Mercedes suele activar su propia tarima.

Mezcla de DJs nacionales, música urbana y agrupaciones de versiones.

Despliegue especial de Baruta para garantizar que los chamos y adultos disfruten sin contratiempos.

4. Celebración en el Paseo Los Próceres

Ideal para las familias que viven en el sur y el oeste de la ciudad. Es un espacio amplio, perfecto si llevas a los más pequeños con sus bicicletas o patines nuevos.

