Enero arranca con la Feria del Girasol en Portuguesa: estas son las fechas y actividades

Suscríbete a nuestros canales

El estado Portuguesa se prepara para teñirse de dorado. Con la llegada del nuevo año 2026 , el "granero de Venezuela" no solo saca pecho por su producción agrícola, sino que abre sus puertas al turismo con la Segunda Feria del Girasol 2026, un evento que promete convertir al municipio Santa Rosalía en el epicentro del agroturismo nacional.

La cita, organizada por la Asociación Civil Familiar Agropecuaria de Venezuela (AFAVEN), busca consolidarse como una vitrina de la "Venezuela Productiva", demostrando que el campo es mucho más que surcos y semillas: es un destino turístico de primer nivel.

Para los amantes de la fotografía, la naturaleza y el aire puro, la temporada del Mar Amarillo es el momento cumbre del llano venezolano.

Este festival no es solo una celebración local; es una estrategia integral para proyectar la identidad llanera hacia el resto del país.

"Esta feria trasciende lo regional. Queremos que el venezolano sienta orgullo de su tierra y vea de cerca el esfuerzo de nuestras familias agropecuarias", señalaron voceros del Equipo de Turismo del estado.

Feria del Girasol

Más allá de los impresionantes campos de girasoles que sirven de fondo para la postal perfecta, la programación que está prevista desde el 9 al 11 de enero, contempla actividades que resaltan la labor de AFAVEN.

Durante el evento que se estará llevando a cabo en Borgoricco, Municipio Santa Rosalía, estado Portuguesa., se espera una exhibición de productos locales, gastronomía llanera, charlas sobre el potencial del girasol y espacios diseñados para el disfrute familiar bajo el sol de Portuguesa.

La invitación es abierta para todos los que deseen arrancar el 2026 con una energía distinta, apoyando lo hecho en casa y descubriendo por qué Portuguesa se mantiene como un destino ideal para el turismo,

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube