Cierre vial por celebraciones de Fin de Año en Chacao: conoce las vías alternas desde este 30 de diciembre

Las autoridades del municipio Chacao anunciaron un cierre vial por celebraciones de Fin de Año en la Plaza Francia de Altamira.

La medida se toma con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes y permitir la correcta instalación de la tarima y los equipos técnicos del evento.

Vecinos y conductores deben tomar previsiones y planificar sus desplazamientos con antelación para evitar inconvenientes durante la festividad.

Vías afectadas y ubicación del cierre

El cierre total se realizará en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la Plaza Francia de Altamira, afectando ambos sentidos de la vía. La municipalidad enfatizó que la restricción es temporal y responde a necesidades logísticas del evento.

Horario del cierre y reapertura

Inicio: martes 30 de diciembre, 8:00 pm

Apertura: jueves 1 de enero de 2026, 6:00 am

Durante este período se realizará la instalación de la tarima, sistemas de iluminación y sonido, así como la disposición de áreas seguras para peatones y personal técnico.

Vías alternas por el cierre de la Plaza Francia de Altamira

Autopista Francisco Fajardo

Cota Mil

Recomendaciones para conductores y vecinos

Usar vías alternas para evitar retrasos.

Salir con tiempo suficiente ante posibles desvíos.

Respetar las indicaciones del personal de tránsito.

Evitar estacionar cerca del área cerrada.

Estas medidas buscan facilitar la movilidad y garantizar el orden durante las festividades de Fin de Año.

