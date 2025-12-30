Despedida del 2025: así celebrarán el Año Nuevo en los municipios de la Gran Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del fin de año, los municipios Libertador, Chacao, El Hatillo y Baruta han comenzado a definir sus cronogramas para despedir el 2025.

Las alcaldías de la Gran Caracas ofrecen espacios de encuentro, música y tradición para que ciudadanos y visitantes reciban el año nuevo en un ambiente de celebración y seguridad.

¿Cómo celebrarán el Año Nuevo en la Gran Caracas?

Municipio Libertador

En Caracas se organizó un gran cañonazo para dar la bienvenida al 2026, el cual comenzará a las 5 de la tarde. Los puntos de encuentro principales serán la Plaza Bolívar y el Gran Muro de Petare, en el municipio Sucre.

El cartel musical incluye a figuras internacionales como Sergio Vargas, Bonny Cepeda, Magic Juan y Jean Carlos Centeno.

Con respecto al talento nacional, se presentarán Omar Enrique, Omar Acedo, Las Chicas del Can y La Melodía Perfecta, cerrando con el sello tradicional de Neguito Borjas para acompañar el emblemático cañonazo de medianoche.

Municipio Chacao

El municipio Chacao se une a las festividades de fin de año con una invitación abierta para recibir el 2026 en la Plaza Francia de Altamira.

La cita está programada para este 31 de diciembre a partir de las 7:00 p.m.

En Altamira, la oferta musical contará con la orquesta Billo’s Caracas Boys, Alfredo El Criollo y el ritmo gaitero de Sinamaica.

La alcaldía destacó que el evento será totalmente seguro y lleno de sorpresas.

Municipio El Hatillo

El Hatillo también se prepara para recibir el 2026 con un encuentro en el Bulevar Sucre. La celebración está pautada para el miércoles 31 de diciembre a partir de las 11:00 p.m., con el objetivo de reunir a la comunidad minutos antes del cambio de año.

"La noche contará con DJs, agrupaciones gaiteras, música bailable y varias sorpresas preparadas para que vecinos y visitantes disfruten de una celebración especial", indica la Alcaldía de El Hatillo en su cuenta de Instagram.

Además, habrá estacionamiento gratis hasta las 6 de la mañana en el Centro Comercial Paseo El Hatillo.

Por otro lado, en el municipio Baruta ya celebraron el último concierto del año en la Plaza Alfredo Sadel con un show navideño el pasado 29 de diciembre.

