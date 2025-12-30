La tradición de ir a la playa el 1 de enero: Por esta razón se dan un baño en el mar al inicio de año

Suscríbete a nuestros canales

Para muchos, ir a la playa el 1 de enero es como un ritual para recibir el nuevo año. Aunque no hay una razón exacta del porqué, hay varios factores en los cuales muchas personas coinciden.

Año Nuevo es una fecha llena de tradiciones y rituales que muchas personas llevan a cabo, con la idea de que se cumplan ciertas metas en el nuevo calendario.

¿Por qué les gusta ir a la playa el 1 de enero?

Desde tiempos ancestrales, el agua ha sido el elemento de la limpieza y la renovación. Sumergirse en el mar el primer día del año se percibe como un ritual de "lavado" simbólico.

Es así como hay quienes lo ven como la oportunidad de dejar atrás los errores, las tristezas y el cansancio del año que terminó, para emerger del agua "renacido".

Otros lo ven como el momento de relajo para despedir el ajetreo tanto del año, pero sobre todo de diciembre, que aunque es un mes de fiestas también trae consigo mucho estrés.

De tal manera, el salitre y la brisa marina ayudan a despejar las vías respiratorias y la mente, el sol mejora el estado de ánimo y aporta energía tras el agotamiento de las fiestas.

Además, la psicología ambiental indica que estar cerca de grandes masas de agua reduce los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

Igualmente no se puede dejar atrás los encuentros familiares y de amigos, ya que El 1 de enero suele ser un día de "recogimiento social" con la familia o los amigos más cercanos.

La playa ofrece un espacio donde los grupos pueden reunirse sin las formalidades de una cena.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube