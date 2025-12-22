Llegan los juguetes Clap a las comunidades: conozca cuándo comenzarán a ser repartidos

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado jueves 18 de diciembre, los juguetes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), han sido distribuidos a los diferentes Consejos Comunales en las comunidades de Caracas.

De manera extraoficial, se pudo conocer que los juguetes estarán siendo entregados a los padres de familia, entre este 22 y mañana 23 de diciembre. La entrega de este beneficio es para niños hasta los 12 años.

Esta repartición de juguetes es similar a la distribución de alimentos subsidiados. El programa busca llevar los juguetes directamente a los hogares a través de la organización comunitaria.

El objetivo es llevar felicidad a los niños y niñas del país, especialmente a aquellos con menos recursos económicos.

La distribución la coordinan las autoridades locales y nacionales, con el apoyo de diversas instituciones gubernamentales y las Fuerzas Armadas.

