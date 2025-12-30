Planes de "detox" y entrenamiento tras las festividades: la salud desplaza a los excesos este inicio de año

Suscríbete a nuestros canales

El consumo masivo de infusiones naturales, el ayuno intermitente y el retorno a las rutas de senderismo en el Ávila ayuda a revertirlos efectos de la cena de Navidad y Año Nuevo.

La tradicional resaca calórica de diciembre hace que muchos caraqueños busquen una manera inmediata de equilibrio y salud tras estas comidas y su recalentado del día siguiente.

Una cena de Nochebuena y Fin de Año, el plato navideño promedio puede aportar más de 2.000 calorías en una sola sentada, por lo que los ciudadanos priorizan hábitos de bienestar para la quema de esas calorías.

Normalmente, es al inicio de año donde muchos nutricionistas tienen cita tras cita donde los pacientes buscan no solo perder el peso ganado, sino desinflamar el organismo tras el consumo elevado de harinas, azúcares y alcohol.

Del plato navideño al equilibrio verde

El regreso al orden alimenticio requiere una metodología que el cuerpo pueda procesar sin generar estrés adicional.

Expertos recomiendan evitar las restricciones extremas, que suelen provocar un efecto rebote, y optar por la técnic

El consumo de vegetales crudos y cocidos debe ocupar la mitad del plato para restaurar la microbiota intestinal.

El aumento del consumo de agua potable (al menos 3 litros diarios) facilita la eliminación de toxinas por vía renal.

Debe intercambiar el consumo de carnes rojas por pescado, pollo a la plancha o huevos sancochados.

Una de las tendencias más fuertes es el ayuno intermitente, algunos aplican protocolos de 12 o 14 horas de ayuno para permitir que el sistema digestivo complete sus procesos de limpieza celular.

Un estudio indica que el ayuno no sustituye la buena alimentación, sino que funciona como una ventana de descanso necesaria para el metabolismo.

El último pilar del bienestar post-fiestas es la recuperación del sueño, las trasnochadas provocan fatiga y falta de concentración en los primeros días laborales.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube