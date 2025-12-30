La pirotecnia en Venezuela: esto es lo que debe saber sobre la venta y uso de fuegos artificiales en el país

Suscríbete a nuestros canales

Para muchos venezolanos, la pirotecnia es parte de las costumbres decembrinas, especialmente durante la celebración de Año Nuevo; sin embargo, los fuegos artificiales pueden representar riesgos para adultos, niños y mascotas, por lo que su venta y uso ha sido regulado en varias ciudades del país.

Los fuegos artificiales pueden derivar en lesiones graves o incluso la muerte cuando existe una mala manipulación, por lo que se recomienda seguir algunas medidas de seguridad para evitar accidentes.

En Venezuela existe una Resolución para Regular la Seguridad en la Comercialización al Detal, Almacenamiento, Transporte y Uso de Artificios Pirotécnicos en Venezuela que establece que la venta de fuegos artificiales en el país es legal, siempre que cuenten con permisos y se comercializa solo en lugares permitidos.

Además, los productos deben tener las indicaciones de uso para que las personas puedan manipularlos de manera correcta, como almacenamiento adecuado o formas de encenderlos de manera segura.

Prohibiciones

Ante los riesgos que representa el uso de la pirotecnia y las incomodidades que causan en las comunidades, especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, algunas ciudades en Venezuela han prohibido su uso.

Para la temporada navideña 2025, las autoridades municipales de algunas ciudades del estado Miranda informaron que para prevenir riesgos para la salud, la seguridad pública y el bienestar animal, adoptaron esta medida.

El primero en implementar restricciones al respecto fue el alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija, quien restringió la venta, distribución y uspo de la pirotecnia en la localidad desde el 18 de noviembre.

El municipio Carrizal emitió un decreto firmado por la alcaldesa Jennifer Mujica, donde se establece la prohibición total de la práctica de la pirotecnia. La orden entró en vigencia desde el 1° de diciembre.

Por su parte, los municipios Los Salias y Guaicaipuro se sumaron a la medida, al tiempo que se advierte sobre los peligros que representa el uso de artículos pirotécnicos para la salud, como lesiones por quemaduras, auditivas, problemas respiratorios, o complicaciones a personas con afecciones cardiovasculares.

Menores de edad

Es de recordar que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) establece en su artículo 262 que las personas que vendan juegos pirotécnicos a jóvenes enfrentarán posibles condenas de prisión.

Además, se establece que la manipulación de estos artefactos debe ser solo por adultos, permitir a los niños o adolescentes que utilicen los fuegos artificiales puede acarrear sanciones legales.

