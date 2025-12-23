Navidad

Bomberos de Caracas advierten sobre el uso de fuegos artificiales: puntos claves para evitar lesiones e incendios

Por Yasmely Saltos
Martes, 23 de diciembre de 2025

El Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), ha emitido un llamado urgente a la población para extremar las precauciones en el uso de fuegos artificiales durante la temporada decembrina.

La advertencia busca prevenir lesiones graves, incendios y tragedias, enfatizando la responsabilidad y el acatamiento de las leyes.

 Manipulación Segura de Pirotecnia

Los Bomberos destacaron que no existe ningún juego pirotécnico "seguro" si no se maneja correctamente.

  •  PROHIBIDO para niños y adolescentes bajo cualquier concepto.
  •  La venta a menores es un delito penalizable, con penas de 3 meses a 2 años de prisión, dependiendo de la edad del menor.
  •  Los fuegos artificiales conllevan riesgos elevados de causar lesiones severas e incendios.

Para reducir el riesgo de incidentes, se deben seguir estas recomendaciones de seguridad:

  • Utilizar la pirotecnia únicamente en espacios abiertos y seguros.

  •  Mantenerse lejos de viviendas, vehículos, bombonas y cualquier tipo de combustible.

  • No llevar fuegos artificiales en el bolsillo.

  •  No utilizarlos en lugares confinados ni dentro de botellas u otros objetos.

De igual manera, el CBC, difundido que  ante cualquier incidente o emergencia relacionada con pirotecnia, se insta a la colectividad a llamar de inmediato al número (0212) 545-45-45

 

Lesiones por Pirotecnia 

La pirotecnia puede causar lesiones devastadoras, siendo las quemaduras la lesión más frecuente. La manipulación incorrecta, especialmente por menores, aumenta el riesgo.

Las lesiones suelen ocurrir en las zonas más cercanas al explosivo o que entran en contacto con él: 

  • Manos y Dedos  Quemaduras (70% de las lesiones), Heridas abiertas, Amputaciones (parciales o totales), Fracturas.    40% - 52%
  • Cabeza y Cara    Quemaduras faciales, Heridas en la piel.    19%
  • Ojos    Traumatismos oculares (por impacto de escombros), Pérdida de visión (parcial o total).    12%
  • Oídos    Pérdida de audición (temporal o permanente), Trauma acústico agudo, Zumbidos (tinnitus), Mareos, debido a la alta intensidad de los estruendos.    Menor % pero graves
  • Brazos y Piernas   Quemaduras y traumatismos.    13% - 15%

 

