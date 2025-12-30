La Plaza Bolívar se enciende para despedir el 2025: estos son los artistas que se presentarán este martes

Suscríbete a nuestros canales

Caracas celebrará la llegada del 2026 con eventos simultáneos en la Plaza Bolívar y el Gran Muro de Petare.

La ciudad se convertirá este 31 de diciembre, a partir de las 5:00 de la tarde, en un gran escenario abierto que reunirá a miles de personas para despedir el 2025 bajo una sola energía musical.

El evento destaca por su diversidad musical, integrando figuras internacionales como Sergio Vargas y Magic Juan, junto a talentos nacionales como La Melodía Perfecta y el Neguito Borjas para el momento del cañonazo.

"Vamos a despedir este 2025 y recibir un 2026 maravilloso y lleno de bendiciones, todos juntos como una gran familia. Será un espectacular cierre de año con la mejor música y una producción a la altura del público de nuestra hermosa ciudad", explicó Omar Enrique.

Carmen Meléndez, coordina esfuerzos junto a su equipo para garantizar una fiesta en absoluta paz y seguridad.

Contará con pantallas de última generación para mejor visión, sistemas de sonido y un sistema de seguridad integral.

Este evento marca el fin de un calendario lleno de logros para todos, posiciona a Caracas como la capital del entretenimiento en la región, proyectando una imagen que busca ser la norma para el 2026.

Lista de artistas

Algunos de los cantantes a presentarse en ambos lugares son:

En cuanto a la salsa, será representada por las voces de Alex de Castro, Banny Kosta, Magia Caribeña y el movimiento musical Corazón Salsero.

Por su parte, el merengue hará vibrar el pavimento con Omar Enrique, Omar Acedo, Las Chicas del Can y Mery Tu Loba.

Tambieén se presentarán La Melodía Perfecta, Los Cadillac's, El Potrillo y Gio Fernández.

Para cerrar la noche, la gaita de Neguito Borjas pondrá la nota tradicional a la medianoche, como preámbulo del cañonazo.

Nota de prensa.