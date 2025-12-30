Así funcionará el Ferrocarril Caracas-Valles del Tuy este 31 de diciembre y 1 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) anunció el cronograma operativo especial que regirá en el Sistema Ferroviario Ezequiel Zamora I, tramo Caracas-Cúa, durante las festividades decembrinas.

Las autoridades informaron que este 31 de diciembre, el servicio operará desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. Mientras que el 1 de enero, el inicio de actividades se retrasará hasta las 9:00 a.m., manteniendo el cierre a las 9:00 p.m., refiere VTV.

Para evitar largas colas en las taquillas de las estaciones Libertador Simón Bolívar, Charallave Norte, Charallave Sur y Cúa, el IFE recomendó a la ciudadanía recargar sus tarjetas inteligentes con antelación.

Esta medida busca agilizar el acceso a los trenes en los días de mayor afluencia, permitiendo que el traslado entre la capital y los Valles del Tuy sea más eficiente durante el cierre del año 2025.

Novedad de esta temporada

El IFE autorizó de manera excepcional el traslado de bultos de gran tamaño en todas las estaciones del sistema.

Los usuarios que requieran movilizar mercancías o equipaje voluminoso podrán hacerlo siempre y cuando realicen el pago de un pasaje adicional, una medida orientada a facilitar la movilidad de quienes realizan compras o mudanzas temporales durante el fin de año.

En cuanto a las normas de convivencia, el organismo reiteró que se mantiene la prohibición estricta de la economía informal y la mendicidad dentro de los vagones y andenes.

Asimismo, se hizo un llamado especial a los padres y representantes para mantener la vigilancia constante sobre los menores de edad en las instalaciones, con el fin de evitar accidentes y garantizar que el flujo de pasajeros se mantenga bajo condiciones de seguridad óptimas.