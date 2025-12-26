La "Expo Niños en el Espacio" anuncia su horario para este fin de año: cómo llegar y rutas de transporte gratuitas

Suscríbete a nuestros canales

La exhibición “Expo Niños en el Espacio: un viaje al Sistema Solar” invita a todas las familias venezolanas a disfrutar de una experiencia única durante esta temporada de fiestas.

Ubicada en el Centro de Convenciones de La Carlota, la muestra ofrece un recorrido interactivo diseñado para que grandes y chicos aprendan sobre el universo de una forma divertida y emocionante.

Las autoridades del evento confirmaron que la iniciativa busca fomentar el interés por la ciencia y la tecnología, brindando un espacio de sano esparcimiento que combina la educación con el entretenimiento de última generación.

Horarios y días de visita

La exposición recibirá al público hasta el 30 de diciembre en su horario habitual, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Es importante tomar en cuenta que habrá un receso por fin de año a partir del 31 de diciembre, retomando las actividades el próximo 5 de enero.

La entrada es completamente gratuita y está disponible de lunes a domingo para el público general.

Estaciones y tecnología espacial

Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido de 14 estaciones que funcionan como un entrenamiento para astronautas. A través de un viaje sensorial, los asistentes podrán entender la creación del universo, explorar cada planeta y hasta sentir los efectos del sol.

Además, se cuenta con lentes de realidad virtual para conocer de cerca a Marte, Venus y Mercurio, así como el trabajo que se realiza en Venezuela para el seguimiento de satélites.

Transporte gratuito y accesos

Para facilitar el traslado de las familias, se habilitó puntos de transporte gratuito que llegan directo a la entrada. Los visitantes pueden tomar estas unidades en:

Entrada CCCT : en el acceso principal de la Base Aérea, frente al centro comercial.

: en el acceso principal de la Base Aérea, frente al centro comercial. Parque Bolívar: a través del puente peatonal (Independencia) que conecta con el Parque del Este.

Recomendaciones importantes

Para garantizar una buena experiencia, los organizadores recuerdan que la edad mínima para ingresar es de 3 años.

Asimismo, por razones de seguridad y espacio, no se permite el ingreso con coches para bebés ni mascotas.

Padres y representantes destacaron que esta actividad es fundamental para el desarrollo educativo y el crecimiento integral de los jóvenes venezolanos.

