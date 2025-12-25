Yaracuy supera su propio récord: más de 7 mil personas compartieron en la "Cena Navideña más grande del planeta"

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 24 de diciembre, la localidad del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy, sirvió más de 7 mil platos en una celebración que llamaron la “Cena Navideña más grande del planeta”.

Una cifra que de acuerdo con VTV, le permitió a la entidad superar su propio récord del año anterior.

El gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, destacó que “cada año esta iniciativa crece porque hoy son siete mil personas, pero nos deja el reto para el año que viene puedan ser muchos más. Nosotros estamos en la calle con nuestro pueblo”.

Más de 150 voluntarios, entre los que se encontraban las Cocineras de la Patria, personal de servicios públicos y vecinos de la Avenida Madre Teresa de Calcuta, trabajaron arduamente para garantizar que cada comensal recibiera el calor del hogar en un inmenso comedor a cielo abierto.