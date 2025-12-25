Celebración

Yaracuy supera su propio récord: más de 7 mil personas compartieron en la "Cena Navideña más grande del planeta"

Una cifra que le permitió a la entidad superar su propio récord del año anterior

Por Genesis Carrillo
Jueves, 25 de diciembre de 2025 a las 06:42 pm
Yaracuy supera su propio récord: más de 7 mil personas compartieron en la "Cena Navideña más grande del planeta"

La noche del 24 de diciembre, la localidad del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy, sirvió más de 7 mil platos en una celebración que llamaron la “Cena Navideña más grande del planeta”. 

Una cifra que de acuerdo con VTV, le permitió a la entidad superar su propio récord del año anterior.

El gobernador de la entidad, Leonardo Intoci, destacó que “cada año esta iniciativa crece porque hoy son siete mil personas, pero nos deja el reto para el año que viene puedan ser muchos más. Nosotros estamos en la calle con nuestro pueblo”.

Más de 150 voluntarios, entre los que se encontraban las Cocineras de la Patria, personal de servicios públicos y vecinos de la Avenida Madre Teresa de Calcuta, trabajaron arduamente para garantizar que cada comensal recibiera el calor del hogar en un inmenso comedor a cielo abierto.

 
 

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Florida
Nueva York
Amazon
Jueves 25 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América