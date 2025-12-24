Plan refugio cero: entregan títulos de propiedad a 216 familias en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la Alcaldía de Caracas formalizó la entrega de títulos de propiedad a 216 familias que anteriormente residían en refugios de la ciudad capital.

La entrega de estas viviendas fue posible gracias a la metodología de adquisición mediante mercado secundario, una estrategia que permite reubicar a las familias de forma más expedita en inmuebles ya construidos y consolidados.

La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, compartió la información en sus redes sociales.

Con la entrega de la titularidad, estas familias adquieren seguridad jurídica sobre sus nuevos hogares, cerrando un ciclo de inestabilidad habitacional.

La jornada también incluyó la entrega de juguetes para los niños y niñas, asegurando que su primera Navidad en casa propia esté llena de alegría.

"216 familias que vivían en refugios en Caracas tienen ahora sus viviendas dignas, y este martes #23Dic les entregamos los respectivos títulos de propiedad. Será una Navidad distinta para estos caraqueños y caraqueñas, gracias a la metodología de adquisición mediante mercado secundario. Nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha ordenado el Plan Refugio Cero, al que continuamos dando cumplimiento en la Alcaldía de Caracas. Que Dios bendiga estos nuevos hogares, y en especial a los niños y niñas, quienes también ahora disfrutarán de sus nuevos juguetes, con amor y alegría", escribió la funcionaria en su cuenta oficial de Instagram.

