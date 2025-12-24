Regalo para las madres este 24 de diciembre: Maternidad Santa Ana estrena equipos de alta tecnología en Neonatología

Suscríbete a nuestros canales

En vísperas de la Navidad, la ministra para la Salud y presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Magaly Gutiérrez, encabezó la reinauguración del Área de Neonatología del Hospital Especializado Regional Clínica Maternidad Santa Ana, en la parroquia San Bernardino de Caracas.

El centro, que atiende a un promedio mensual de 3.157 pacientes, cuenta ahora con una infraestructura renovada para garantizar el cuidado perinatal.

Maternidad Santa Ana estrena equipos de alta tecnología en Neonatología

La intervención no solo fue tecnológica; se realizó el mantenimiento de la fachada, reparación de baños y áreas esenciales, además de la dotación de talento humano especializado para optimizar la calidad del servicio gratuito que ofrece el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

Las mejoras incluyeron:

Unidad de Terapia Neonatal: Totalmente renovada y climatizada.

Distribución de cupos: El área cuenta con siete cupos en terapia intensiva, cinco para cuidados intermedios, 10 en la unidad de cuidados mínimos y cinco destinados a observación.

Dotación de incubadoras y equipos de alta tecnología para el monitoreo de los infantes.

Remodelación de las áreas de consultas de histeroscopia y endometriosis, además de servicios de planificación familiar, banco de sangre e inmunización.

