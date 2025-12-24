¡En fotos! Baruta rinde homenaje a Simón Díaz con una nueva obra de arte: conozca dónde visitarla

Suscríbete a nuestros canales

Este 24 de diciembre, los habitantes del municipio Baruta recibieron un regalo especial de Navidad para celebrar la cultura venezolana.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde Darwin González informó de la inauguración de una escultura de tamaño real en honor a Simón Díaz, uno de los artistas más queridos y emblemáticos del país.

La iniciativa busca rendir tributo al legado musical del "Tío Simón", cuyas canciones siguen presentes en la identidad de todos los venezolanos.

Con esta obra, las autoridades del municipio esperan fortalecer los espacios públicos y ofrecer un punto de encuentro que resalte el talento nacional.

Un homenaje en el Parque Vizcaya

La nueva figura fue instalada de forma permanente en el Parque Vizcaya.

En este espacio cultural, la imagen de Simón Díaz compartirá lugar con otras figuras representativas, como las de reconocidos escritores y el personaje de "El Principito", creando un ambiente dedicado al arte y la lectura.

El artista detrás de la obra

La creación de la escultura estuvo a cargo del joven artista Josué Benjamín, conocido por su trabajo en el proyecto "Mundo de Plastilina".

Según las autoridades, el resultado superó todas las expectativas, logrando un parecido fiel que honra la memoria del cantautor.

Apoyo de la familia Díaz

Para la realización de este proyecto, se contó con el apoyo y la autorización de los hijos del artista, Bettsimar y Simón Díaz Jr.

Gracias a la colaboración de su familia, este homenaje se hace realidad para que todos los ciudadanos puedan visitar y recordar al autor de "Caballo Viejo" en un entorno familiar.

