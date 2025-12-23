Tradición

Recuerdos familiares durante Navidad 2025: ¿Cuáles son las plazas decoradas para visitar en Caracas?

Por Selene Rivera
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 07:30 pm

En estas fechas especiales, compartir y crear recuerdos en familia es muy importante, por eso en la ciudad de Caracas hay varias plazas decoradas con luces y adornos que se pueden visitar y fotografiar.

A través de su cuenta en Instagram, la cuenta Eventos Caracas enlistó cuáles son estas plazas para que saquen provecho de las festividades decembrinas.

Plazas decoradas en Caracas

En este sentido, detalla que las plazas que se deben visitar en estas festividades son las siguientes:

  • Paseo Los Próceres
  • Plaza Bolívar
  • Plaza El Venezolano
  • Plaza Venezuela

 

