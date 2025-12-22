Metro de Caracas: Inteligencia facial medirá signos vitales de usuarios en esta estación

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas dio un paso hacia la digitalización de la salud pública con la instalación de modernas pantallas digitales que utilizan inteligencia facial para evaluar el estado físico de los pasajeros.

A través de sus redes sociales, el sistema masivo de transporte compartió los detalles.

Metro de Caracas estrena dispositivos para medir estrés y frecuencia cardíaca

En tal sentido, el Metro de Caracas indicó que los nuevos dispositivos están en funcionamiento gracias a una alianza entre la compañía Cuida Salud y la empresa Metromedia.

Por lo que usuarios que transiten por la mezzanina de la estación Plaza Venezuela ahora pueden obtener un diagnóstico rápido de sus signos vitales de manera gratuita y automatizada.

¿Qué parámetros mide el sistema?

A través de un escaneo facial rápido y certero, el dispositivo electrónico permite a los ciudadanos conocer en tiempo real:

Frecuencia cardíaca y respiratoria.

Presión arterial.

Saturación de oxígeno en la sangre.

Nivel de estrés.

Además de la pantalla de diagnóstico, se instaló un segundo dispositivo donde los usuarios interesados pueden gestionar y obtener un seguro de vida de la empresa Cuida Salud, integrando servicios médicos preventivos y protección financiera en un mismo lugar.

