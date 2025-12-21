Los Teques estrena nuevo terminal de pasajeros moderno: conozca la ubicación y servicios que ofrece

Suscríbete a nuestros canales

El alcalde del municipio Guaicaipuro, Farith Fraija, inauguró oficialmente el nuevo Terminal Independencia.

Esta obra forma parte de un plan para convertir a Los Teques en una ciudad capital más ordenada, ofreciendo una solución definitiva al congestionamiento vial y al comercio informal que afectaba la zona.

Con la apertura de este espacio, se recuperaron más de 800 metros cuadrados que ahora cuentan con instalaciones modernas y seguras.

¿Dónde se ubica el nuevo terminal?

El alcalde destacó que este proyecto dignifica tanto a los transportistas como a los usuarios, permitiendo que la ciudad avance hacia un modelo de gestión más eficiente y funcional para todos sus habitantes.

El mismo se encuentra ubicado en la avenida homónima junto a la Redoma de La Matica.

Instalaciones para el transporte y comercio

El nuevo terminal cuenta con la parada "Independencia I", la cual tiene capacidad para atender a cinco autobuses de forma simultánea.

Además, se habilitaron áreas específicas para las líneas de mototaxis y se construyeron nueve locales comerciales. Estos quioscos permiten que los pequeños comerciantes, que antes trabajaban de manera informal, ahora realicen sus actividades de forma organizada y cómoda.

Seguridad y servicios operativos

Para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos las 24 horas, se instalaron cinco cámaras de vigilancia y dos botones de emergencia conectados al centro de seguridad municipal.

La infraestructura también incluye un tanque de agua de 22 mil litros, baños públicos modernos con cambiadores para bebés, nueva iluminación LED y áreas verdes con tres grandes jardineras.

Mejoras en vialidad y paso peatonal

Como parte de los trabajos, se colocaron 150 toneladas de asfalto y se realizó la demarcación de las vías.

Asimismo, se rehabilitó por completo la pasarela del sector, eliminando las escaleras y sustituyéndolas por 90 metros de rampas.

Este cambio garantiza que las personas con cochecitos o movilidad reducida puedan cruzar hacia la Redoma de La Matica de forma segura y sin barreras.

