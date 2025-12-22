Baruta encendió la Navidad: misa y concierto cautivaron a más de dos mil personas

Suscríbete a nuestros canales

Con su sexto año consecutivo, la parroquia Caridad del Cobre, en la urbanización Santa Paula de Baruta, se convirtió en epicentro de la tradición navideña.

Más de dos mil personas se reunieron para disfrutar de la misa y el concierto de Navidad, un evento que combina devoción religiosa con expresión artística, fortaleciendo el sentido de comunidad en el municipio.

La ceremonia fue presidida por el párroco Carlos Porras Miranda, junto al padre Elvis Alzola, e incluyó la participación de la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho.

Bajo la dirección de Elisa Vegas, José Ricardo Pacheco y Alejandro Muñoz, se interpretaron piezas que se mezclaron con las voces de Sofía Castillo, Ninoska Camacaro, Rided Kredli, Eudomar Chacón y Luís Serria, creando un ambiente solemne y lleno de sentimiento.

Durante la misa, los feligreses elevaron oraciones por temas de salud, paz, reencuentro familiar y mejoras para el país, reflejando la fe y los valores comunitarios. Este acto no solo reforzó la tradición religiosa, sino que también sirvió para unir a los vecinos en torno a un propósito común, celebrar la Navidad con esperanza y gratitud.

Tras la misa, el público disfrutó del concierto navideño, que incluyó villancicos y piezas clásicas.

El cierre del evento estuvo marcado por los asistentes cantando y bailando villancicos, disfrutando de un espacio seguro y recreativo.

