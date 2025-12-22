Aprueban nueva carrera universitaria en la Universidad de Oriente: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) aprobó formalmente la apertura de la carrera de Medicina en la Universidad de Oriente (UDO), núcleo Sucre.

Así lo dio a conocer la gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, afirmando que dicha aprobación representa una respuesta a una demanda histórica de miles de bachilleres de la entidad que, hasta ahora, debían migrar a otros estados para cursar estudios de salud, refiere Noticias de Aquí.

Agregó que esta carrera no solo amplía la capacidad de formación, sino que complementa el trabajo que ya realiza la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS) en la entidad.

“Este nuevo espacio servirá para fortalecer la red de prácticas clínicas, la investigación y el servicio comunitario en nuestro estado”, afirmó la gobernadora, destacando la importancia de contar con profesionales formados en su propia tierra.

Compromiso con la Infraestructura

La autoridad regional aseguró que se realizarán los procesos de mantenimiento y mejora necesarios en la infraestructura universitaria para garantizar que el inicio de la carrera cuente con las condiciones óptimas para estudiantes y docentes.

