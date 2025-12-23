Inician investigación contra Universidad Bicentenaria de Aragua: denuncian presuntas irregularidades académicas

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) está bajo la investigación por parte del Ministerio para la Educación Universitaria por presuntamente ofrecer carreras sin autorización oficial ente rector en la materia.

Así lo informó el titular de la cartera educativa, Ricardo Sánchez, durante una sesión ordinaria del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

“El Ministerio para Educación Universitaria no reconoce las supuestas actividades académicas llevadas a cabo en la Universidad Bicentenaria de Aragua en sedes no autorizadas, específicamente en las ubicadas en función plataforma Creater y la denominada extensión Táchira”, indicó Sánchez.

Aseguró que existen al menos unos 700 expedientes curriculares registrados bajo figuras académicas no autorizadas, lo que podría afectar la validez de dichos estudios y títulos.

Estos expedientes vamos “se la vamos a dar conocer ante el secretario permanente del Consejo Nacional de Universidades, bajo una figura no autoriza que pudiese constituir fraude académico y podemos estar ante elementos que acarrean responsabilidad académicas, administrativas y penales que le corresponden al Estado venezolano atender de manera oportuna”.