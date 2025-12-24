Denuncia en Propatria: talleres mecánicos ilegales se apoderan de la vía pública

Suscríbete a nuestros canales

Comerciantes de la Séptima Avenida de Propatria, específicamente entre las calles Perú y Bolívar, han alzado su voz de protesta ante la proliferación de microtalleres mecánicos que operan sin ningún tipo de control en plena vía pública.

Los afectados señalan que estos trabajadores informales realizan labores de mecánica ligera y pesada sin contar con estructuras ni medidas de seguridad.

Denuncia en Propatria

“Se apropian de las franjas de bordes, ocupan espacio impidiendo que otros clientes puedan estacionar para dirigirse a algún establecimiento, y aparte la calle siempre se ve llena de grasa”, afirmó un locatario, el cual no quiso, pidió la reserva de su identidad por temor a represalias.

Los dueños de establecimientos se preguntan: ¿dónde está el cumplimiento de las ordenanzas municipales?, debido a que observan el patrullaje de los diferentes cuerpos de seguridad, e inclusive, señalaron que “hay una instalación cercana de la Guardia Nacional, pero no se toman los correctivos”.

¿Qué dice la ordenanza?

Al respecto, la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital sostiene en el título “Actos Contrarios a la Limpieza de los Espacios Públicos”, en su Artículo 29, lo siguiente:

Se consideran conductas contrarias a la limpieza de los espacios públicos las siguientes:

10. Lavar vehículos en lugares públicos, así como realizar trabajos de mecánica en las aceras o en lugares no aptos para ello.

11. Abandonar en las vías públicas chatarras y otros objetos similares.

La persona que incurra en una de las conductas antes señaladas será sancionada con una multa equivalente al pago en bolívares de treinta (30) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela, o la realización de uno (1) de los trabajos comunitarios establecidos en la presente Ordenanza.”

Otro punto denunciado es el tema económico; sostienen que en las transacciones no hay factura, ni Seniat, ni Sumar, sino efectivo, transferencia o pago móvil. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y apliquen las normas.

