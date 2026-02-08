Suscríbete a nuestros canales

El Levi's Stadium será testigo este domingo de un momento sin precedentes para Venezuela cuando los Patriots enfrenten a los Seahawks. Andrés Borregales, con apenas 23 años, se convertirá en el primer nacido en la tierra de Bolívar en disputar activamente el trofeo Vince Lombardi. Tras una temporada de ensueño como novato, el caraqueño llega a la gran cita como la pieza clave para definir un encuentro que se pronostica sumamente cerrado.

A pesar del éxito y la fama en la NFL, el pateador mantiene sus gustos sencillos y una identidad cultural inquebrantable que lo conecta con sus raíces. Fuera del campo, Borregales es un apasionado del fútbol europeo y se confiesa fanático incondicional del Real Madrid, siguiendo al club merengue en cada jornada. Además, el joven atleta suele prepararse para la intensidad de los partidos escuchando los ritmos urbanos de Bad Bunny, su artista favorito.

En el aspecto gastronómico, el "chamo" no cambia los sabores de casa por ninguna dieta de alta competencia cuando se trata de darse un gusto. Su plato predilecto, por encima de cualquier opción en Estados Unidos, son las mollejitas servidas con arroz y platanito frito. Esta preferencia culinaria ha resonado con fuerza entre la comunidad venezolana, que ve en él a un representante auténtico que no olvida sus costumbres.

Esa sencillez contrasta con su frialdad ante los postes, donde se ha ganado el apodo de "Mr. Automatic" por su capacidad de acertar bajo presión. Su camino al profesionalismo comenzó en Lechería y se consolidó en Miami, pero su esencia sigue ligada a las tradiciones de su familia. El domingo, cada yarda que recorra el balón tras su impacto llevará el sabor y la alegría de todo un país que lo apoya.

Las expectativas para el duelo de mañana son máximas, especialmente tras el gol de campo de 59 yardas que conectó durante la temporada regular. Si el partido contra Seattle se decide por un margen mínimo, la pierna de Borregales será la encargada de dictar sentencia en los últimos segundos. Venezuela entera estará pendiente de la señal de televisión, esperando ver al fanático del Madrid y Bad Bunny levantar el ansiado anillo de campeón.

