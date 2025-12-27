Concierto gratis en Caracas este 27 de diciembre: ubicación y lista de cantantes invitados

Suscríbete a nuestros canales

Este 27 de diciembre, los habitantes de Caracas tienen una cita con el baile y la música en vivo.

A través de su cuenta de Instagram, Caracas Retumba, anunció que el festival llega a la parroquia San Juan para ofrecer una jornada dedicada a la salsa, durante las festividades de fin de año.

El evento, organizado por la Alcaldía de Caracas y el Gobierno de Caracas, abrirá sus puertas al público a partir de las 4:00 p.m.

¿Quién serán los artistas y DJ en escena?

La tarima principal contará con una larga lista de estrellas y encargados de poner el ritmo.

Entre los confirmados destacan Wilmer Cobos, Pibo Márquez y su Orquesta, y el Sexteto Juventud.

La música no parará gracias a las mezclas de reconocidos DJ como Carlitos Bronco, Byakko, Niño y Cámara Lenta. También se presentarán artistas como Chuy Rosario, El Javi de la Salsa, Wiwi Buznego, Charly Villegas, Hele Music y Josep Benabentis.

Grupos invitados

Para complementar la oferta musical, varias agrupaciones se sumarán a la celebración. El público podrá bailar al son de La Quinta Galaxia, Dennys 7 Pa' La Rumba, Suena Latino y el Ensamble Salsero.

Además, se presentarán los grupos Lluvia, Magia Caribeña y el Grupo Tumbao, asegurando un espectáculo continuo durante toda la tarde y noche.

Detalles de la jornada este sábado

La invitación es abierta para toda la familia en los espacios de la parroquia San Juan. Bajo el lema "Paz y Alegría", las autoridades locales organizaron un despliegue de seguridad para garantizar que los caraqueños celebren de forma segura y gratuita el cierre del año 2025.

