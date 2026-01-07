"Asesino de Times Square" confiesa otro homicidio cometido hace 60 años: revelan su sangriento historial

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, Richard Cottingham, un asesino en serie de 79 años que ya cumple cadena perpetua, confesó un nuevo crimen cometido hace seis décadas.

El criminal, conocido por la brutalidad de sus actos, admitió ser el responsable del asesinato de Alys Eberhardt, una joven estudiante de enfermería de 18 años que fue atacada en 1965 dentro de su propia casa en Nueva Jersey.

De acuerdo con la agencia EFE, este avance se logró después de que la policía reabriera el caso en 2021 y realizara múltiples interrogatorios al sospechoso en prisión.

Un crimen sin resolver por 60 años

Alys Eberhardt fue encontrada muerta el 24 de septiembre de 1965. Según los reportes de la época, la joven regresaba de sus clases de enfermería en el Hospital de Hackensack cuando fue sorprendida, golpeada y acuchillada hasta la muerte.

Durante décadas, su familia vivió con la angustia de no saber quién le había arrebatado la vida, hasta que los detectives lograron que el asesino admitiera el hecho el pasado 22 de diciembre de 2025.

Paz para la familia

Michael Smith, sobrino de la víctima, expresó que esta noticia trajo respuestas fundamentales, especialmente para su madre, quien era hermana de Alys.

Aunque señaló que nunca entenderán los motivos de tal violencia, saber finalmente la identidad del culpable les otorga un cierre que no creían posible.

Por su parte, la policía confirmó que, debido a los acuerdos legales y a que el criminal ya tiene tres cadenas perpetuas, no se le sumarán nuevos cargos por este caso específico.

El historial del "asesino del torso"

Richard Cottingham es uno de los criminales más peligrosos de Estados Unidos. Se ganó los apodos de "el asesino del torso" y "el asesino de Times Square" por la forma en que desmembraba a sus víctimas antes de abandonar sus restos en hoteles de Nueva York y Nueva Jersey entre 1967 y 1980.

Crímenes confirmados: se le atribuyen oficialmente más de una decena de asesinatos.

Confesiones recientes: en 2022 admitió haber matado a otras cinco mujeres en Long Island entre 1968 y 1973.

Cifra estimada: Aunque las autoridades han resuelto varios casos con su ayuda, el propio Cottingham llegó a afirmar en entrevistas que fue responsable de hasta 100 muertes.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube