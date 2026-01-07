Dos hombres fueron detenidos por celebrar la detención de Maduro: les incautaron armas de fuego

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (IAPEBM) aprehendieron este lunes a dos hombres en el municipio Guaraque, ubicado en el sector Los Cedros, luego que fueran denunciados por alterar la paz pública y celebrar el secuestro del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Los detenidos son dos ciudadanos de 64 y 65 años de edad, que se encontraban gritando consignas en contra del Gobierno y ofendiendo a los vecinos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), según informó la Policía de Mérida en su cuenta en Instagram.

Los sujetos poseían armas de fuego

Durante el procedimiento, la comisión policial adscrita al Centro de Coordinación Policial N° 6 de Bailadores, realizó una inspección en la vivienda de los ciudadanos detenidos, en la cual encontraron un arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wesson con seis cartuchos, cinco de ellos percutidos; y una escopeta sin marca visible.

Los sujetos realizaron detonaciones con arma de fuego mientras incitaban a la violencia luego de conocerse los detalles de la “Operación Determinación Absoluta” ejecutada por los Estados Unidos de América el pasado fin de semana, concretamente el 3 de enero de 2026.

Los dos ciudadanos fueron trasladados a la Estación Policial Guaraque para las actuaciones correspondientes de las autoridades, en un contexto donde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRUP), reforzó la vigilancia interna; de acuerdo con información de PoliMeridaOficial reseñada por @noticiascarabobo.

