¿Se acaba el sueño americano? Lo que pasará con los venezolanos tras la captura de Maduro y el anuncio de Kristi Noem

La reciente detención de Nicolás Maduro ha provocado un gran revuelo político y migratorio entre la comunidad venezolana en Estados Unidos.

Después de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sugiriera que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos podría llegar a su fin debido a un cambio en las condiciones de peligro, la incertidumbre ha invadido a más de 500.000 beneficiarios.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una aclaración importante en la red social X, dejando en claro que la Secretaria no anunció un cierre inmediato del programa, sino que enfatizó la intención de que los venezolanos regresen eventualmente a "su país querido".

Según el abogado de inmigración Ángel Álvarez, en una entrevista con Univision Noticias, hay una confusión terminológica en el gobierno entre "refugio" (que se solicita desde fuera de EE.UU.) y "asilo" (que se pide desde dentro).

El llamado de las autoridades locales en Miami

Con el temor de que se produzcan deportaciones masivas, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, junto con la alcaldesa de la ciudad de Miami, han hecho un llamado al gobierno federal para que actúe con prudencia y facilite una transición más humana.

Ellas argumentan que, aunque la cabeza de la dictadura haya caído, las estructuras de persecución y la inestabilidad institucional siguen presentes, lo que hace necesario mantener las protecciones migratorias.

¿Quiénes pueden solicitar asilo?

Si el TPS llega a su fin, los venezolanos tendrán que buscar otras formas de alivio. Para calificar para el asilo, deben demostrar lo siguiente:

Persecución pasada: Esto incluye haber sido víctimas de daños físicos o psicológicos a manos del Estado o de grupos que no están bajo su control.

Miedo fundado de persecución futura: Es necesario demostrar que su vida estaría en peligro si regresan, ya sea por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social específico.

Requisitos y proceso de cambio de estatus de TPS a asilo para venezolanos

Para hacer la transición del TPS al asilo, el solicitante debe:

Presentar el Formulario I-589: Este formulario debe enviarse a USCIS dentro del primer año de haber llegado al país, aunque hay excepciones si las condiciones en el país de origen cambian.

Pruebas de riesgo: Es fundamental documentar con informes, fotos o testimonios que el peligro sigue presente, incluso después de la captura de Maduro.

El abogado Álvarez advierte que el gobierno intentará argumentar que Venezuela ya no es peligrosa, así que la carga de la prueba recae en el inmigrante.

Entrevista de miedo creíble: El solicitante debe participar en una audiencia donde un oficial o juez evaluará la validez de su temor.

A pesar de lo que se dice oficialmente, el DHS mantiene el TPS vigente por ahora, pero los expertos aconsejan comenzar los procesos de asilo de inmediato para asegurar la permanencia legal en caso de que el programa termine.

