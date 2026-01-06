Histórico incremento en ICE: 12.000 nuevos agentes refuerzan la vigilancia migratoria en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha confirmado la incorporación de 12.000 nuevos agentes y oficiales a sus filas. Esta expansión representa un crecimiento del 120% en su fuerza operativa, marcando un hito en la ejecución de la política migratoria del país.

Un despliegue masivo en tiempo récord

La incorporación de este nuevo contingente es el resultado de una agresiva campaña de reclutamiento lanzada a finales de 2025 bajo la directriz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según el boletín oficial, la agencia superó su meta inicial de 10.000 contrataciones en apenas cuatro meses, gracias a incentivos históricos que incluyeron:

Bonos de contratación: de hasta $50,000 para nuevos reclutas.

Beneficios educativos: repago de préstamos estudiantiles de hasta $60,000.

Proceso acelerado: la eliminación de ciertos límites de edad y la agilización de las investigaciones de antecedentes para poner a los agentes en el terreno de manera inmediata.

Fortalecimiento de las operaciones de deportación

Con estos nuevos efectivos, la fuerza total de ICE ha pasado de 10.000 a más de 22.000 oficiales y agentes. El objetivo principal de este incremento es dotar a la agencia de la capacidad logística necesaria para cumplir con las metas de expulsión a gran escala.

"Gracias a los recursos otorgados por el Congreso, el ICE tiene ahora la fuerza necesaria para hacer cumplir la ley migratoria en cada rincón del país", declaró un portavoz del DHS durante el anuncio oficial.

Los nuevos agentes ya se están desplegados en ciudades clave y zonas fronterizas. Se espera que este aumento de personal se traduzca en:

Mayor presencia en el interior: incremento de operativos en lugares de trabajo y vecindarios. Cortes de inmigración más rápidas: el reclutamiento también incluye abogados y personal de apoyo para agilizar los procesos judiciales de remoción. Seguridad operativa: despliegue de equipos tácticos para acompañar los arrestos y minimizar la resistencia en áreas metropolitanas.

Reacción de las organizaciones civiles

Por su parte, diversas organizaciones de derechos humanos y defensa del migrante han expresado su preocupación por la rapidez del entrenamiento y el posible aumento de detenciones arbitrarias. Recomiendan a la comunidad mantenerse informada sobre sus derechos y contar con asesoría legal actualizada ante el nuevo panorama de vigilancia.

Visite nuestra seccion de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.