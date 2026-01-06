Frente frío en Texas enero 2026: conoce la fecha exacta y ciudades más afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Después de un comienzo de año con temperaturas inusualmente cálidas que superaron los 21°C (70°F) en gran parte del estado de Texas, las autoridades meteorológicas han confirmado que una masa de aire frío está en camino, lista para devolvernos la intensidad del invierno boreal.

¿Te has preguntado cuándo llegará el frente frío a Texas?

Según los pronósticos más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), este próximo frente frío, que abarcará todo el estado, comenzará a hacer su entrada la noche del miércoles 7 de enero, y se intensificará durante el día del viernes 9 de enero de 2026.

Aunque a principios de semana un sistema débil pasó por el norte del estado, los expertos de las oficinas del NWS en Dallas-Fort Worth y Houston-Galveston advierten que el sistema de finales de semana será el que realmente traerá un descenso de temperatura notable.

El aire polar comenzará a filtrarse por el Panhandle y las llanuras del norte antes de moverse hacia el centro y la costa del Golfo.

El impacto del aire frío no será el mismo en todas las regiones del "Estado de la Estrella Solitaria".

Las autoridades han compartido el siguiente cronograma:

Norte de Texas (Dallas/Fort Worth): Se espera que el frente frío cruce esta área entre la noche del miércoles y el jueves.

Según el NWS Fort Worth, las temperaturas mínimas podrían bajar a un rango de -2°C a 2°C (28°F a 35°F) para el fin de semana.

Panhandle de Texas (Amarillo): Esta será la zona más afectada. El NWS Amarillo advierte sobre la posibilidad de nieve ligera o precipitaciones mixtas entre el viernes y el sábado, con máximas que apenas alcanzarán los 4°C (40°F).

Sur y Costa (Houston/San Antonio): El aire helado llegará a estas áreas hacia la noche del viernes.

Aunque la caída de temperatura no será tan drástica, se esperan lluvias y un notable aumento en la velocidad del viento, según reporta Chron.com citando fuentes locales del NWS.

Recomendaciones ante el descenso térmico en Texas

Con la llegada de este aire ártico, las autoridades sugieren a la población seguir la regla de las "4 P" (en inglés):

Personas: Es importante revisar el estado de los calefactores y proteger a los grupos más vulnerables.

Es importante revisar el estado de los calefactores y proteger a los grupos más vulnerables. Mascotas: Asegúrate de proporcionar un refugio adecuado para los animales que están al aire libre.

Asegúrate de proporcionar un refugio adecuado para los animales que están al aire libre. Plantas: Cubre o lleva al interior las plantas que son sensibles al frío.

Cubre o lleva al interior las plantas que son sensibles al frío. Tuberías: No olvides aislar las tuberías exteriores para prevenir rupturas por congelamiento.

Este fenómeno marca el final de la ola de calor primaveral que hemos tenido en los primeros días de enero, recordándonos que la temporada de frentes fríos está en su punto más alto, influenciada por el fenómeno de La Niña, que, según la Oficina de Predicción Climática (CPC), tiene una probabilidad del 61% de persistir durante este trimestre.

