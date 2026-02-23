¿Lo compraste? Amazon retira este vinagre mortal en EEUU: hay riesgo de quemaduras graves

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) emitió una alerta urgente para retirar del mercado el vinagre al 80% de la marca Joly’s, comercializado a través de Amazon entre mayo y noviembre de 2025.

Las autoridades sanitarias advierten que este producto de alta concentración carece de las etiquetas de advertencia y las instrucciones de primeros auxilios exigidas por la Ley Federal de Sustancias Peligrosas.

Alerta

Aunque todavía no existen reportes de heridos, el manejo inadecuado de este líquido representa un riesgo de quemaduras graves e intoxicaciones potencialmente mortales.

Según detalla La Opinión, este vinagre activó protocolos de seguridad importantes, lo que hace urgente la interrupción inmediata de su uso en el hogar.

¿Cómo identificarlo?

Cerca de 450 unidades, vendidas a un precio de $23, presentan un empaque transparente con etiquetas en tonos naranja y rojo que los consumidores deben identificar para su eliminación o devolución.

La CPSC insta a los compradores a mantener el químico lejos del alcance de los niños y contactar al fabricante mediante el correo [email protected] para gestionar el reembolso correspondiente.

Esta medida busca prevenir accidentes por la falta de protocolos de seguridad en el etiquetado de sustancias químicas domésticas, un problema que afecta la seguridad de miles de usuarios de plataformas de comercio electrónico.

