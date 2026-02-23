El Seguro Social completa su cronograma mensual: estos son los jubilados que cobran el próximo miércoles

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de previsión social en Estados Unidos (EEUU) cumple con su calendario establecido para garantizar la estabilidad económica de los adultos mayores. Cada mes, millones de ciudadanos dependen de estos depósitos para cubrir sus gastos básicos y servicios de salud.

La logística de distribución permite que los fondos lleguen de manera ordenada y evitan saturaciones en las plataformas bancarias. Los beneficiarios deben estar atentos a las fechas asignadas según su día de nacimiento para confirmar la recepción del dinero.

Este apoyo financiero representa el sustento principal para una gran parte de la población retirada en el país. El monto que recibe cada persona refleja sus años de contribución y la estrategia elegida al momento de abandonar la vida laboral activa.

La Administración de la Seguridad Social (SSA) confirma que el Seguro Social enviará la tercera ronda de pagos a jubilados este miércoles 25 de febrero. Esta última entrega beneficia exclusivamente a los pensionados que nacieron entre los días 21 y 31 de cualquier mes del año.

¿Cuáles son los montos del Seguro Social en esta ronda de pagos?

Las cifras que el gobierno federal transfiere dependen directamente de la edad en la que el trabajador decidió solicitar su jubilación. Aquellos adultos mayores que pidieron el retiro a los 62 años reciben un pago de $2.000 dólares, cifra que incluye un descuento del 30% por anticipación.

Por otro lado, los ciudadanos que esperaron hasta los 65 años obtienen un beneficio mensual de $3.000 dólares. El grupo que retrasó su retiro hasta los 70 años accede al monto máximo de $5.000 dólares, lo que representa más del 100% del beneficio base.

La SSA reitera que estas variaciones incentivan la permanencia en la fuerza laboral para asegurar una vejez más cómoda. Los pagos de esta semana cierran el ciclo de febrero para quienes se jubilaron después de mayo de 1997.

¿Qué pagos se realizarán a los beneficiarios del SSI?

Esta semana también trae buenas noticias para los asegurados bajo el programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). Los beneficiarios de este esquema recibirán su dinero de forma adelantada debido a que la fecha original de envío coincide con el próximo fin de semana.

Es importante aclarar que este depósito no constituye un ingreso adicional o un bono especial para los ciudadanos. Se trata simplemente de un ajuste al cronograma oficial para evitar retrasos en el acceso a los fondos durante los días no laborables.

Las dos primeras rondas del mes se completaron con éxito entre el 11 y el 18 de febrero. Esas fases cubrieron a los jubilados nacidos entre los días 1 y 20, dejando el cierre del calendario para el grupo que cobra este miércoles.

¿Cuándo iniciará el calendario de pagos para marzo?

La administración ya tiene listo el calendario para el próximo mes de marzo, el cual comenzará con los pagos a quienes se retiraron antes de 1997. Posteriormente, la SSA mantendrá el esquema de tres rondas adicionales establecidas para los días 11, 18 y 25 del tercer mes.

Los expertos recomiendan a los beneficiarios revisar sus estados de cuenta a través del portal oficial "My Social Security". Mantener la información de depósito directo actualizada evita contratiempos y asegura que el dinero llegue el mismo día de la fecha programada.

El cumplimiento de este calendario refuerza la confianza de los ciudadanos en las instituciones federales durante el presente año 2026. Con el pago de este miércoles, la SSA garantiza que todos los jubilados elegibles cuenten con sus recursos antes de que termine el mes.

