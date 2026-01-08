Desde asesoría hasta apoyo social para inmigrantes: lo que encontrarás en el nuevo Pope Francis Center de California

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por contrarrestar el clima de incertidumbre generado por los operativos migratorios a finales de 2025 y en lo que va de 2026, California, Estados Unidos (EEUU), sigue consolidando su postura como "estado santuario".

La apertura de un nuevo centro de recursos para inmigrantes, Centro Papa Francisco, liderada por la Iglesia Católica en colaboración con organizaciones civiles, se establece como parte de un nodo estratégico de defensa legal y asistencia social para la comunidad inmigrante.

Lo que debe saber sobre el Centro Papa Francisco

El Centro Papa Francisco, surge como un espacio de empoderamiento donde la confidencialidad es la prioridad.

A diferencia de los centros de asistencia genéricos, este espacio integra el apoyo espiritual con herramientas jurídicas de alto nivel, permitiendo que las familias no solo reciban consuelo, sino también una defensa técnica frente a posibles procesos de deportación.

Dirección física: 745 Beardsley Ave, San Diego, CA 92113 (Ubicado en el área de Barrio Logan).

Oficina administrativa: 1770 Kearney Avenue, San Diego, CA 92113.

Información de Contacto:

Teléfono: +1 (619) 233-3838

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web oficial: Pope Francis Center - Integral Accompaniment Ministry.

Estos son los servicios que ofrece

El enfoque de California es integral, tomando en cuenta que ha quedado en evidencia que la vulnerabilidad migratoria suele ir acompañada de carencias en salud y vivienda.

Los servicios disponibles incluyen:

Asesoría jurídica gratuita: consultas directas con abogados especializados en derecho migratorio para evaluar casos de asilo, visas de trabajo o procesos de defensa.

consultas directas con abogados especializados en derecho migratorio para evaluar casos de asilo, visas de trabajo o procesos de defensa. Talleres "Conozca sus derechos": sesiones educativas sobre cómo actuar ante un encuentro con agentes federales.

sesiones educativas sobre cómo actuar ante un encuentro con agentes federales. Red de bienestar social: conexión directa con bancos de alimentos, opciones de seguro médico estatal y programas de vivienda asequible.

conexión directa con bancos de alimentos, opciones de seguro médico estatal y programas de vivienda asequible. Apoyo psicológico: grupos de acompañamiento para familias afectadas por detenciones o separaciones.

grupos de acompañamiento para familias afectadas por detenciones o separaciones. Inserción laboral: talleres de capacitación y vinculación con empleadores que respetan los derechos laborales de los inmigrantes.

Esfuerzos de California + Recomendaciones

Tras los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el primer fin de semana de enero, la respuesta comunitaria ha vuelto a pasar de la protesta a la acción organizada.

La administración estatal, bajo el marco de sus políticas de protección, ha destinado fondos millonarios para asegurar que condados como Los Ángeles, San Francisco y San Diego cuenten con una infraestructura de defensa robusta.

La colaboración con el Centro de Ayuda Legal para Inmigrantes (CALI) y el Foro de Inmigrantes de San Francisco permite que la ayuda no se centralice solo en una oficina, sino que se distribuya mediante unidades móviles y clínicas legales en áreas rurales y urbanas.

Tenga en cuenta que existen líneas de ayuda 24/7. Es decir, además del centro físico, existen redes de "Hotlines" de respuesta rápida en California donde se pueden reportar operativos en tiempo real y recibir consejos legales inmediatos.

Toma nota:

Se recomienda a las familias inmigrantes tener una carpeta con documentos clave (actas de nacimiento, registros médicos, pruebas de residencia) y un plan de custodia de menores en caso de detención.

Por último, para actualizaciones sobre políticas estatales, se recomienda consultar el portal de la Oficina del Gobernador de California y organizaciones como CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights).

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube