Viajar en Uber ahora es más caro: Chicago sube impuestos al transporte privado

Las tarifas del transporte gestionado por Uber y Lyft en la ciudad de Chicago experimentaron un alza obligatoria desde el 6 de enero de 2026. Este ajuste responde a la aplicación del recargo por zonas de congestión, una medida fiscal que busca reducir el tráfico en puntos críticos de la metrópoli y que se refleja automáticamente en la facturación final de los usuarios. El nuevo esquema de cobro opera bajo una estructura horaria específica y delimita perímetros geográficos definidos por la administración municipal.

Tarifas y horarios de aplicación

Los cargos adicionales se aplican en una ventana horaria que va desde las 6:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

El recargo por vehículo en zonas de congestión pasó de 1,13 a 1,50 dólares, mientras que para la modalidad de viajes compartidos se añadieron 60 centavos extra por trayecto.

Las zonas afectadas se dividen en dos sectores: la Zona 1, que abarca puntos de alta circulación como The Loop, River North, West Loop, Pilsen y Andersonville; y la Zona 2, que comprende áreas desde la calle 60 este hasta South Cottage Grove y sectores al sur de Hyde Park Boulevard.

Impacto en la operación del servicio

La implementación de este impuesto ocurre en un contexto donde organizaciones como Chicago Drivers Initiative reclaman mejoras en los ingresos de los trabajadores del sector. Según datos de la ciudad, Chicago posee una de las tasas impositivas más altas de Estados Unidos para los servicios de transporte por aplicación, fondos que históricamente se han destinado al financiamiento de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA).

Los usuarios ahora evalúan alternativas como el transporte público, aunque los costos de este último también han sido objeto de debate en los recientes ajustes presupuestarios.

Las autoridades municipales han confirmado que las plataformas digitales ya han actualizado sus algoritmos para integrar estos cobros de manera automática. Los conductores han expresado que la medida podría desincentivar el uso de la aplicación en las horas pico, lo que alteraría la disponibilidad de vehículos en las zonas financieras y turísticas del centro de la ciudad.

