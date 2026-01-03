Conozca los nuevos impuestos en Chicago: este es el impacto en las compras cotidianas

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Chicago estrena un paquete fiscal que impacta directamente el consumo cotidiano y los servicios digitales. El plan financiero busca cerrar una brecha presupuestaria sin recurrir a aumentos en el impuesto a la propiedad, pero añade cargos en compras y transporte.

Estas medidas generan un cambio inmediato en los hábitos de gasto de millones de residentes y visitantes de la metrópoli, según una publicación en el portal de Telemundo.

¿Cómo afecta el nuevo plan a las compras y el transporte?

Los ciudadanos pagan ahora 15 centavos por cada bolsa de plástico o papel en los puntos de venta, un incremento frente a los 10 centavos anteriores. Las tiendas retienen un centavo de esta tarifa para cubrir gastos administrativos, mientras el resto financia las arcas municipales.

En el sector del transporte, la ciudad aplica un recargo por congestión a los servicios de aplicaciones como Uber y Lyft. Los viajes individuales dentro de las zonas de mayor tráfico tienen un costo extra de $1.50 dólares durante casi todo el día.

¿Qué cambios enfrentan las empresas de tecnología y apuestas?

El presupuesto introduce el "Impuesto a la Responsabilidad y Entretenimiento en Redes Sociales" (SMART) para las grandes plataformas digitales. Las compañías que monitorean a más de 100.000 usuarios en Chicago deben pagar 50 centavos por cada consumidor adicional mensualmente.

Asimismo, los ingresos por apuestas deportivas realizadas a través de internet o dispositivos móviles reciben un gravamen del 10.25%. Esta tasa aplica tanto a las apuestas en casinos como a las efectuadas en un radio cercano a instalaciones deportivas autorizadas.

El alcalde Brandon Johnson permitió que el plan del Concilio Municipal entrara en efecto el 1 de enero de 2026 sin su firma para evitar un cierre gubernamental . "No añadiré el riesgo de una paralización a las preocupaciones profundas que enfrentan los residentes", declaró Johnson en un comunicado oficial.

El paquete incluye también un impuesto al alquiler de bienes personales y una tasa del 23.25% al amarre de embarcaciones.

¿Cuándo llegará el cargo a las bebidas alcohólicas?

Usted notará un nuevo cargo del 1.5% sobre el precio de compra de licores a partir del próximo 1 de marzo. El gobierno postergó el inicio de esta medida para que los comercios minoristas puedan adaptar sus sistemas de cobro sin contratiempos.

Este impuesto afecta exclusivamente a las bebidas adquiridas para el consumo fuera de los establecimientos, como en licorerías o supermercados. La ciudad espera que este retraso estratégico facilite el cumplimiento de la norma por parte de los pequeños empresarios locales.

¿Cómo reaccionó la política local ante estas cargas fiscales?

La aprobación del presupuesto revela una división marcada entre la alcaldía y los concejales sobre cómo recaudar fondos públicos. Mientras unos defienden las tasas a las "Big Tech", otros temen que los recargos en el transporte compartido perjudiquen a los trabajadores de bajos ingresos.

Es importante mantenerse informado sobre los plazos de vigencia para evitar sorpresas en sus facturas de servicios y entretenimiento digital. La vigilancia ciudadana sobre el uso de estos recursos será clave para medir la efectividad de las nuevas políticas sociales en Chicago.

