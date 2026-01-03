Dos estados de la Costa Este lideran los sueldos más altos de EEUU en 2026: conoce de cuánto serán los pagos mensuales

Suscríbete a nuestros canales

El mapa de las mejoras laborales en Estados Unidos sufrirá una modificación el 1 de enero de 2026, cuando 22 estados y el Distrito de Columbia apliquen aumentos en sus escalas salariales.

Por primera vez en la historia, varias jurisdicciones superarán la barrera de los 17 dólares por hora, impulsadas por ajustes de inflación y nuevas leyes estatales.

Mientras que el salario mínimo federal permanece estancado en 7.25 dólares desde hace más de una década, estados como Washington y Nueva York se consolidan como los destinos con las remuneraciones básicas más competitivas para los trabajadores.

Los estados con mejor pago por hora

En la cima de la lista para 2026 se encuentra el estado de Washington, que elevará su pago a 17.13 dólares por hora.

Le sigue muy de cerca Nueva York, específicamente en la Ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, donde el mínimo llegará a los 17.00 dólares.

Otros estados que superan la franja de los 16 dólares incluyen a Connecticut (16.94 dólares), California (16.90 dólares) e Illinois, que llegará a los 16.00 dólares. Estas cifras representan un esfuerzo coordinado por ajustar el ingreso al costo de vida actual.

Comparativa regional y fechas de vigencia

La disparidad salarial en el país crea un escenario desigual: mientras un trabajador en Seattle ganará el mínimo más alto, estados como Georgia y Wyoming mantienen su base legal muy por debajo, aunque se aplique el federal de 7.25.

Para 2026, estados como Florida también avanzarán en su escala progresiva buscando compensar el alto costo de vida en las zonas urbanas y mejorar el poder adquisitivo de los empleados de servicios.

A continuación, se presentan los estados con mayores salarios básicos por hora y el equivalente mensual suponiendo que el trabajador cumple con una jornada de 8 horas diarias:

Estado / Región Salario por Hora Salario Mensual Bruto (40h) Washington D.C. $17.95 $3,109 Washington (Estado) $17.13 $2,967 Nueva York (NYC/Suburbios) $17.00 $2,944 Connecticut $16.94 $2,934 California $16.90 $2,927

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, al defender la indexación salarial por inflación, declaró:

"Elevar el salario mínimo a 17 dólares no es solo una medida económica, es una cuestión de dignidad para los trabajadores de Nueva York. Estamos asegurando que, a medida que el costo de vida aumenta, los cheques de pago de nuestra gente también lo hagan", declaró.

Por su parte el gobernador de Washington, Jay Inslee, tras confirmarse el ajuste para 2026, declaró:

"Washington sigue liderando la nación con el salario mínimo más robusto porque sabemos que una economía fuerte se construye de abajo hacia arriba. Al poner más dinero en los bolsillos de los trabajadores, fortalecemos a nuestras comunidades y a las empresas locales.En California creemos que nadie que trabaje a tiempo completo debería vivir en la pobreza. Este aumento es un paso vital para cerrar la brecha de desigualdad y garantizar que nuestra fuerza laboral pueda costear una vivienda y una vida digna", señaló el gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el nuevo piso salarial estatal.

