Las nuevas medidas migratorias en EEUU que se implementarán este 2026: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aplica desde este mes una reestructuración profunda en los costos y requisitos de los procesos legales. Las medidas buscan frenar programas de beneficio humanitario y priorizar la entrada de trabajadores altamente calificados sobre el sistema de azar tradicional.

Estas modificaciones obligan a miles de inmigrantes a revisar su estatus antes de que expiren las protecciones temporales actuales en el territorio estadounidense, según Telemundo.

¿Cómo cambia el sistema para trabajadores profesionales?

El gobierno elimina oficialmente la lotería aleatoria para la selección de beneficiarios de la visa de empleo H-1B a partir del próximo mes. Bajo el nuevo esquema, la administración prioriza a los candidatos basándose en sus cualificaciones académicas y niveles salariales ofrecidos por las empresas.

Este giro radical pretende proteger el mercado laboral estadounidense al favorecer a los profesionales con conocimientos especializados y mejor remunerados. Los empleadores deben adaptar sus peticiones de febrero a estos criterios de mérito para asegurar un cupo en la clasificación migratoria.

¿Qué costos aumentan para los permisos de trabajo y visas?

Usted encuentra en las nuevas tablas de USCIS un incremento generalizado en las tarifas de presentación ajustado por la inflación acumulada. El formulario I-765 para la autorización de empleo sube su costo de $550 a $560 dólares desde el primer día de enero.

Además, los consulados imponen la nueva "Tarifa de Integridad de Visa" de $250 dólares para la mayoría de las solicitudes de no inmigrante. Este cobro extra afecta directamente a quienes tramitan visas de turismo, intercambio estudiantil o empleos temporales en las embajadas internacionales.

¿Cuáles son estos son los nuevos cambios migratorios?

Entre los nuevos cambios migratorios que entran en vigencia en el 2026 y que incluyen el fin de protecciones clave para ciudadanos de siete naciones. El 14 de febrero de 2026 finaliza el programa de parole de reunificación familiar para Cuba, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

"Los beneficiarios deben actuar de inmediato y presentar su residencia permanente antes del plazo", recomiendan los expertos ante el cierre de este alivio. Asimismo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití y Etiopía expira los días 3 y 13 de febrero respectivamente, dejando a miles sin amparo legal.

¿Qué requisitos necesitan los viajeros hacia Europa?

Los ciudadanos estadounidenses que planean visitar el viejo continente a finales de año deben tramitar el nuevo permiso ETIAS. Aunque el sistema no funciona como una visa tradicional, constituye un registro de seguridad obligatorio previo al embarque hacia países europeos.

Usted necesita completar este formulario digital para evitar rechazos en las aerolíneas o en los puntos de control fronterizo internacionales. El trámite agiliza la entrada de turistas mientras mantiene un monitoreo constante sobre la seguridad de las fronteras compartidas en la Unión Europea.

¿Cómo asegurar su permanencia legal ante estas medidas?

Usted debe consultar a un abogado especialista en leyes de inmigración para evaluar rutas alternativas antes de que sus permisos actuales venzan. La vigilancia sobre el TPS de El Salvador en septiembre marca un punto crítico para la comunidad latina en los próximos meses.

La planificación y el conocimiento de estas nuevas reglas evitan que los solicitantes caigan en procesos de deportación por falta de documentación actualizada. Mantenerse al tanto de las alertas oficiales garantiza una navegación segura en el complejo y cambiante sistema judicial de los EEUU.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube